شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية تستضيف نصف نهائى كأس مصر لكرة السلة "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة رجال، بإقامة مباريات نصف النهائي المقرر إقامتها 17 أبريل الجارى بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفى المقابل، تحدد موعد إقامة مباريات النهائى والتى تقام 19 أبريل الجارى، على أن تحدد الصالة لاحقا، وصعد لنصف النهائي كل من الأهلى والاتحاد السكندرى والزمالك والجزيرة.

من ناحية أخرى، يلتقى اليوم فريق سلة الزمالك رجال نظيره طلائع الجيش في الجولة الخامسة من مباريات ربع نهائي دورى السلة BEST OF 5، والتي تحسم الفريق الصاعد لنصف نهائي البطولة.

وتساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بربع نهائي دورى السلة best of 5 حيث فاز كل من الفريقين فى مباراتين وخسر مثلها، وبالتالي يخوضا المباراة الخامسة الفاصلة لحسم الفريق الصاعد لنصف النهائي.