أصل الحكاية فى الرياضة (11).. مؤامرة على الجزائر تجبر فيفا على تغيير قوانين الكرة

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القاهرة - سامية سيد - "أصل الحكاية فى الرياضة".. هى سلسلة من الحكايات المثيرة والملهمة فى كرة القدم، وغيرها من الألعاب، نقصها على المتابعين والقراء، فى 30 حلقة طوال شهر رمضان المبارك، ونستعرض فيها قصصا لها ذكريات خاصة مع الجماهير، وسنحاول فى هذه الحلقات، أن نثرى القراء بحكايات متنوعة ومختلفة بين الكرة المحلية والعالمية، وكذلك الألعاب الأخرى.

والآن مع الحلقة (11).. الجزائر المظلومة تجبر فيفا على تغيير قوانين كرة القدم

تركت الجزائر المظلومة فى نهائيات كاس العالم قبل 40 عاما بصمة لا تنسى، بل قدمت بتعرضها للظلم قوانين خدمت الكرة ومحبيها ومنعت التضليل والتواطؤ فيما بعد.

القصة كانت فى نهائيات كأس العالم 1982 بإسبانيا، ودّع المنتخب الجزائري البطولة من الدور الأول؛ بسبب تواطؤ حدث فى لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بين منتخبي ألمانيا والنمسا، وذلك لحرمان الفريق العربي من التأهل للدور الثاني، فبعد فوز الخُضر 3-2 على منتخب تشيلي فى آخر جولات المجموعة الثانية، بات فى رصيده 6 نقاط، لكن كان عليه أن ينتظر خسارة منتخب النمسا أمام ألمانيا فى اليوم التالي بنتيجة أكبر من 0-1، غير أن منتخب ألمانيا اكتفى بتسجيل هدف، ليهزم النمسا 0-1، ويتأهل المنتخبان سويا إلى الدور الثاني.

شاهد العالم ما حصل، وهو أحد المواقف المخزية فى تاريخ كؤوس العالم، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى تغيير قوانين المنافسات، مُشرعا إقامة مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمونديال في توقيت واحد؛ منعا لحدوث أى تواطؤ أو تلاعب جديد.

جوزيف بلاتر رئيس الفيفا السابق قال عن هذا الموقف، "شاركت الجزائر فى كأسين متتاليتين ببطولة كأس العالم، وأبهرت المتابعين عام 1982 فى إسبانيا، خاصة بعد تفوقها على منتخب ألمانيا، وهناك سُرق المنتخب الجزائرى، بعد التآمر الذى كان بين النمسا وألمانيا، وهذا ما يُخالف قوانين اللعب النظيف".