شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب قرعة ربع نهائى دوري الأبطال.. تعرف على المنافسين المحتملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم انشغال الأهلي بمباراة غزل المحلة المقرر لها الأربعاء المقبل في بطولة الدوري، إلا أن الجميع فى النادى يترقب قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تأهل المارد الأحمر لهذا الدور عقب الفوز أمس على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة.

وتُقام قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا الأربعاء 5 أبريل 2023 فى القاهرة، بدءًا من الساعة 8:30 مساءً، بتوقيت القاهرة، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد صعود الأهلى إلى هذا الدور بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت باستاد القاهرة الدولى بحضور 50 ألف مشجع.

وجاء الأندية المتأهلة دور الـ 8 في دوري الأبطال، كالتالى: شباب بلوزداد (الجزائر)، الترجي (تونس)، شبيبة القبائل (الجزائر)، ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، الرجاء (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، الوداد (المغرب)، الأهلي (مصر).

ويواجه الأهلى واحداً من الفرق الثلاثة التى تأهلت فى صدارة مجموعتها، وهي: الوداد أو مُتصدر المجموعة الأولى، أوالرجاء البيضاوي مُتصدر المجموعة الثالثة، أو الترجي مُتصدر المجموعة الرابعة.