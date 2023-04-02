شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يفضل إقامة المران الأخير للطلائع فى الصيام قبل مواجهة أهلى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عماد النحاس، المدير الفني لطلائع الجيش، إقامة المران الأخير لفريقه غداً الاثنين قبل الإفطار استعداداً لمواجهة أهلى طرابلس الليبى.

ويواجه طلائع الجيش نظيره أهلى طرابلس الليبى فى العاشرة مساء الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة العسكري فى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية.

ويعكف عماد النحاس المدير الفني للطلائع مع جهازه المعاون على استكشاف فريق أهلى طرابلس الليبى ، للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته بعد غد من أجل تحقيق نتيجه إيجابيه مريحه قبل مباراة العودة بليبيا.

واختارت لجنة الحكام فى البطولة طاقم تحكيم أردنى لإدارة المباراة، بقيادة أدهم مخادمة ويساعده أحمد الرويلى مساعد ومحمد خلف، ومحمد عرفة حكماً رابعاً، ويراقب المباراة اللبنانى بشير شفيق عبد الخالق، ويراقب الحكام الإماراتى على حمد، والمنسق العام محمد كساب، والمنسق الإعلامى محمد ياسين من مصر.

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006/2007 و2007/2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا

وكان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين .