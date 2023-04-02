ماذا يحتاج بيراميدز وفيوتشر للتأهل لربع نهائى الكونفدرالية قبل لقاء الليلة؟

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق بيراميدز نظيره فيوتشر فى مواجهة تكسير عظام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

موعد مباراة فيوتشر وبيراميدز تقام مباراة بيراميدز وفيوتشر فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي، ويكفي فيوتشر التعادل فقط لحسم التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية، بينما لا يوجد بديل أمام بيراميدز عن الفوز.

ويتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وفى المركز الأخير فريق إسكو دي كارا بدون نقاط.