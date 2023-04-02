شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج بيراميدز وفيوتشر للتأهل لربع نهائى الكونفدرالية قبل لقاء الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق بيراميدز نظيره فيوتشر فى مواجهة تكسير عظام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
موعد مباراة فيوتشر وبيراميدز تقام مباراة بيراميدز وفيوتشر فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي، ويكفي فيوتشر التعادل فقط لحسم التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية، بينما لا يوجد بديل أمام بيراميدز عن الفوز.
ويتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وفى المركز الأخير فريق إسكو دي كارا بدون نقاط.
ووفقاً لهذا الترتيب، ارتفعت حظوظ فيوتشر فى التأهل لربع النهائي حيث يمتلك أبناء علي ماهر 3 فرص، من بينها فرصة تؤهلهم على رأس المجموعة.
1- الفوز على بيراميدز وحصد الصدارة حال فوز فيوتشر على بيراميدز في الجولة الأخيرة سيرفع رصيده إلى النقطة 13 محافظا على صدارته للمجموعة، ليتأهل مباشرة لربع نهائي الكونفدرالية دون النظر لنتيجة لقاء الجيش الملكي وإسكو دي كارا.
2- التعادل مع بيراميدزفى هذه الحالة سيرفع فيوتشر رصيده إلى 11 نقطة، ويتأهل أيضا إلى ربع نهائي الكونفدرالية، لكنه سينتظر نتيجة الجيش الملكي وإسكو لتحديد متصدر المجموعة.
3- الهزيمة من بيراميدز
1- الفوز على بيراميدز وحصد الصدارة حال فوز فيوتشر على بيراميدز في الجولة الأخيرة سيرفع رصيده إلى النقطة 13 محافظا على صدارته للمجموعة، ليتأهل مباشرة لربع نهائي الكونفدرالية دون النظر لنتيجة لقاء الجيش الملكي وإسكو دي كارا.
2- التعادل مع بيراميدزفى هذه الحالة سيرفع فيوتشر رصيده إلى 11 نقطة، ويتأهل أيضا إلى ربع نهائي الكونفدرالية، لكنه سينتظر نتيجة الجيش الملكي وإسكو لتحديد متصدر المجموعة.
3- الهزيمة من بيراميدز
فى تلك الحالة سيتوقف رصيد فيوتشر عند 10 نقاط، بينما يرتفع رصيد بيراميدز إلى 11 نقطة، وسيكون فيوتشر بحاجة لانتظار فوز إسكو دى كارا على الجيش الملكي، ليتأهل على حساب الفريق المغربي، وهو أمر صعب حدوثه.
فرصة وحيدة لتأهل بيراميدزأصبح فريق بيراميدز أمام فرصة وحيدة ولا بديل عنها لحسم التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية، وهى الفوز على فيوتشر فى مباراة الليلة، ليرفع الفريق السماوي رصيده إلى 11 نقطة، وينتظر فوز الجيش الملكي المغربي فى المباراة الثانية على إسكو دي كارا، ليتأهل بيراميدز وقتها على حساب فيوتشر كثانى المجموعة.