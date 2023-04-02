شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصرف مكافآت خاصة للاعبين بعد التأهل لربع نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة النادي الأهلي صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق عقب التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تمكّن الأهلي من الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة فى ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويأتي قرار الأهلي بصرف مكافآت خاصة ومُجزية بعدما نجح لاعبو الفريق فى تحسين مسار الأحمر بدور المجموعات، عقب البداية غير الموفقة بالخسارة من الهلال فى السودان والتعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي بالقاهرة، حيث انتفض المارد الأحمر في الكاميرون وهزم القطن برباعية نظيفة بملعبه، قبل أن يستفيد بطل مصر من تعادل الهلال مع صن داونز بالسودان ويُحقق فوزاً عريضاً مساء السبت على بطل السودان بثلاثية نظيفة تضمن له بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها 10 مرات.

على صعيد متصل، وجه مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، الشكر إلى جمهور الأهلي على هذا الحضور الكبير في مباراة الهلال السوداني، وقال كولر، «هذه المرة الأولى التى أقود فيها الأهلي أمام هذا العدد من الجماهير، ووسط هذه الأجواء الخيالية، التى استمتعنا بها كجهاز فني ولاعبين، وسط هتافات ومؤازرة هذا الجمهور العظيم، الذي كان له دور أساسي في حماس اللاعبين ودفعهم إلى تحقيق الفوز المستحق على الهلال وتقديم أداء قوي طوال المباراة».

وأضاف كولر، «استطعنا فى الشوط الثاني مواصلة السيطرة والتفوق على المنافس، وأن تغيير حسين الشحات أتى بثماره وسجل هدفين بأداء جيد»، مؤكدًا سعادته بتحقيق الفوز الذي يهديه إلى جماهير الأهلي العظيمة، وأوضح أن الأهلي في حاجة دائمة إلى مؤازرة جماهيره، متمنيًا أن يستمر هذا الحضور في المرحلة القادمة، وأن يحظى المشهد الذي ظهر عليه استاد القاهرة وهو ممتلئ بالجماهير بسعادة المسئولين، ويسمحوا باستمراره، لأن كرة القدم في الأساس تلعب من أجل إسعاد تلك الجماهير.

وأشار كولر إلى أن الأهلي دخل مباراة الهلال بإصرار على تحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي، ولا بد أن يستغل الجميع هذه الدفعة الكبيرة للاستمرار على نفس الأداء، ولهذا لا بد أن نستعد جيدًا للمباراة القادمة أمام المحلة في الدوري مع الحفاظ على كامل تركيزنا، وأن هذا ما يجب أن نؤكده من الآن ، وعن الدور القادم في دوري أبطال إفريقيا قال كولر: «هناك قرعة وأتمنى أن نواجه أي فريق بجماهيرنا، والأهلي لا يخشى أحدًا، طالما كان في حالته وهذه هي طبيعة كرة القدم».