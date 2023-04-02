شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر من سيف الجزيرى عن موعد عودته إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح الجهاز الفني بنادي الزمالك خط اتصال مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأبيض لمعرفة موعد عودته إلى القاهرة والانتظام فى مران الفريق. وينتظر سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك تنفيذ برنامج خاص داخل القلعة البيضاء بعد تغيبه عن مران الفريق طوال الأيام الماضية بسبب مشاركته مع منتخب تونس فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى كوت ديفوار 2024.

ويرغب الزمالك فى تجهيز سيف الجزيرى، بدنياً وفنياً، قبل مواجهة المصرى البورسعيدى في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى المصري الممتاز برصيد 33 نقطة جمعهم من 20 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات بينما خسر مباريات، ليصبح موقفه مهدد بالمشاركة في البطولات الأفريقية بالموسم المقبل.