شكرا لقرائتكم خبر عن محامى هيثم العيونى: حصلنا على حكم ضد المصرى والنادى مهدد بإيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أنيس بن ميم، محامي هيثم العيوني مدافع النادي المصري السابق، أن اللاعب حصل على حكم بتغريم المصرى 425 ألف دولار، وذلك بعدما فسخ العيوني تعاقده مع المصري من طرف واحد.

وقال بن ميم، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن العيوني حصل على حكم من المحكمة الرياضية بتغريم المصرى 425 ألف دولار، وهي قيمة راتبه ومقدم التعاقد، وإذا لم يسدد النادى المصرى المبلغ قبل فترة الانتقالات المقبلة سيتم منعه من القيد.

وكان التونسي هيثم لعيوني، لاعب النادي المصري السابق، قد تقدم بشكوى ضد النادي البورسعيدي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده من طرف واحد بدعوى عدم الحصول على مستحقاته المالية.

وكان النادي المصري قد وضع هيثم لعيوني على قائمة الانتظار في بداية الموسم الجاري، نظراً لعدم حاجة الفريق لخدماته، بعد ضم لاعبين جدد في مركز الدفاع.

ودخل فريق الكرة الأول بالنادي المصري، معسكراً مغلقاً ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك استعدادا لمباراة الفريق البورسعيدي أمام الزمالك يوم الثلاثاء القادم فى الدوري، ويفتقد النادي المصري لخدمات ثنائي الفريق، مروان حمدي وإيزي إيميكا، أمام الزمالك، وذلك بسبب الإيقاف.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.