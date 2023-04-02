اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يخاطب الأمن لحضور 50 ألف مشجع بنهائى الكأس بين الأهلى وبيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأمن لحضور 50 ألف مشجع بنهائى الكأس بين الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابا إلى الجهات الأمنية، يطلب فيه حضور 50 ألف مشجع فى مباراة الأهلى وبيراميدز، المحدد لها 10 أبريل ،فى نهائى كأس مصر 2021 - 2022 باستاد القاهرة الدولى.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة والربع مساء الاثنين 10 أبريل 2023 باستاد القاهرة الدولي.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

ويطمح بيراميدز في أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، في حين أن الأهلي يريد استعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا