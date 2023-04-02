شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأمن لحضور 50 ألف مشجع بنهائى الكأس بين الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابا إلى الجهات الأمنية، يطلب فيه حضور 50 ألف مشجع فى مباراة الأهلى وبيراميدز، المحدد لها 10 أبريل ،فى نهائى كأس مصر 2021 - 2022 باستاد القاهرة الدولى.
وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة والربع مساء الاثنين 10 أبريل 2023 باستاد القاهرة الدولي.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
ويطمح بيراميدز في أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، في حين أن الأهلي يريد استعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.