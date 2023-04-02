اتحاد الكرة يخاطب الأمن لحضور 50 ألف مشجع بنهائى الكأس بين الأهلى وبيراميدز

ويطمح بيراميدز في أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، في حين أن الأهلي يريد استعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابا إلى الجهات الأمنية، يطلب فيه حضور 50 ألف مشجع فى مباراة الأهلى وبيراميدز، المحدد لها 10 أبريل ،فى نهائى كأس مصر 2021 - 2022 باستاد القاهرة الدولى.

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محمد يوسف

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