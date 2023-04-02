الامارات | إقامة منافسات ربع نهائي كرة القدم والطائرة غدا في بطولة عجمان الرياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مساء الاثنين منافسات ربع النهائي مسابقة كرة القدم ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023. وستقام المباريات على ملعب مركز كواترو الرياضي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، اذ يلعب دائرة الميناء والجمارك مع جامعة المدينة عجمان الساعة 10 مساء، ويلتقي هيئة النقل بفريق القيادة العامة لشرطة عجمان الساعة 11 مساء، وتستكمل المباريات الثلاثاء بمواجهة الإدارة العامة للدفاع المدني مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بينما يواجه حامل اللقب دائرة البلدية والتخطيط فريق مصرف عجمان.

وتبدأ المراحل الحاسمة للكرة الطائرة الشاطئية الاثنين في مركز عجمان الإبداعي بأربع مواجهات في ربع النهائي، إذ يلتقي في التاسعة والنصف مساء الأكاديمية الأولمبية الوطنية بفريق أونلي فريش، ويلعب في العاشرة والنصف مساء فريق دائرة البلدية والتخطيط مع VOLLEY LIFE، وفي الحادية عشرة والنصف حضانة ليتل اسكولار مع ملكو، بينما تختتم المباريات في الثانية عشرة والنصف مساء بمواجهة PALA SIXES و CLUB DUNE.

وتتواصل الاثنين في مركز عجمان الإبداعي مباريات الدور الأول من كرة الصالات حيث تقام مباراتين في ختام الجولة الثالثة، ويلعب في الأولى فريق البحري مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية الساعة 10 مساء، فيما يلتقي في الثانية التراس جنون مع تيمور الساعة 11 مساء.