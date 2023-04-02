الامارات | "شرطة الشارقة" يتألق في افتتاح بطولة الهوكي الرمضانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت مساء أمس الماضي النسخة الثانية لبطولة الهوكي التي ينظمها الاتحاد الوطني للعبة في الشارقة، بحضور قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للهوكي، عبدالله سلطان الدح، والأمين العام للاتحاد خالد مراد، ورئيس اللجنة الفنية، أحمد سعيد السويدي ورئيس اللجنة النسائية منى الغزال.

وشهد اليوم الأول اقامة 4 مباريات أسفرت نتائجها عن فوز شرطة الشارقة على شيما بنتيجة 5-2، واسبيتر على جولدن 3-1 واسبيتر على مرحبا 8-4 وشرطة الشارقة على جولدن بنتيجة 7-1. ورصد اتحاد الهوكي جوائز عينية ونقدية لأصحاب المراكز الثلاث الأولى، كما تم تخصيص 6 جوائز أخرى لـ أفضل حارس مرمى، مدافع، هداف البطولة، لاعب ناشئ، الفريق المثالي وأفضل لاعب في الدورة.