شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وغيرها.

إثارة كرة القدم مستمرة بعد بداية أسبوع مثالية مليئة بالإثارة، حيث تُستكمل جولات الدوريات الأوروبية.

وتقام مباريات حاسمة في الكونفدرالية الأفريقية، بجانب مباريات مهمة في الدوريات الإسباني والفرنسي والإنجليزي.



ستكون قمة الدوري الإنجليزي اليوم ممثلة في المباراة المرتقبة بين نيوكاسل ومانشستر يونايتد في إعادة لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي الدوري الإسباني، يلعب ريال مدريد مع نظيره بلد الوليد، أما القمة المرتقبة في إيطاليا ستجمع بين المتصدر نابولي أمام ميلان.



ويعود باريس سان جيرمان مجددًا بعد خسائر ما قبل التوقف الدولي، وتنتظره مباراة صعبة للغاية أمام ليون.

وفي الكونفدرالية، لا صوت يعلو فوق صوت مباراة فيوتشر وبيراميدز التي ستحسم مصير البطاقة الثانية للمجموعة مع الجيش الملكي المغربي.