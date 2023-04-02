إنبى 2003 يفوز على الإسماعيلى برباعية بدوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الشباب تحت 19 سنة ، مواليد 2003 بنادي إنبي فوزاً كبيراً على نظيره الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب النادي البترولي الكيلو 17 ، ضمن منافسات دورى الجمهورية للشباب ، للموسم الرياضى 2023/2022.

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أحرز رباعية إنبى فى المباراة كلا من عمر رضا هدفين ولكل من أدهم حمدان و Garba suliman هدفاً .

شهدت المباراة حضور عماد جابر نائب رئيس قطاع الناشئين وليد رمضان المدير الإدارى لقطاع الناشئين .

ويقود فريق 19 سنة مواليد 2003 جهاز فنى مكون من :-

طارق عبدالله المشرف العام على قطاع الشباب، حمام إبراهيم ( مدير

فنى ) و احمد جمال ( مدرب عام ) وصلاح عاشور ( مدرب ) وخالد فرحات ( مدرب حراس ) و أحمد كرم ( مدير إدارى الفريق ) ومحمد الجمل ( طبيب ) ومحمد مبروك ( دكتور الإصابات الرياضية والتأهيل ) و هشام عبد الرشيد ( مدلك ) وأيمن طه عيد ( مسئول تجهيزات ) و خيرى زين العابدين ( مسئول تجهيزات ).

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