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إنبى 2003 يفوز على الإسماعيلى برباعية بدوري الجمهورية

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الشباب تحت 19 سنة ، مواليد 2003 بنادي إنبي فوزاً كبيراً على نظيره الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب النادي البترولي الكيلو 17 ، ضمن منافسات دورى الجمهورية للشباب ، للموسم الرياضى 2023/2022.

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أحرز رباعية إنبى فى المباراة كلا من عمر رضا هدفين ولكل من أدهم حمدان و Garba suliman هدفاً .

 

شهدت المباراة حضور عماد جابر نائب رئيس قطاع الناشئين  وليد رمضان المدير الإدارى لقطاع الناشئين .

 

ويقود فريق 19 سنة مواليد 2003 جهاز فنى مكون من :-

طارق عبدالله المشرف العام على قطاع الشباب، حمام إبراهيم  ( مدير

فنى ) و احمد جمال ( مدرب عام ) وصلاح عاشور  ( مدرب ) وخالد فرحات  ( مدرب حراس ) و أحمد كرم  (  مدير إدارى الفريق  ) ومحمد الجمل  ( طبيب ) ومحمد مبروك ( دكتور الإصابات والتأهيل ) و هشام عبد الرشيد ( مدلك ) وأيمن طه عيد  ( مسئول تجهيزات ) و خيرى زين العابدين  ( مسئول تجهيزات ).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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