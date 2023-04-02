موعد الإعلان عن منافس الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا .. صدام عربي منتظر

ياسر رشاد - القاهرة - حسم الأهلي أمس السبت تأهله إلى الدور ربع النهائي لفعاليات بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد تحقيقه فوزًا عريضًا على نظيره الهلال السوداني بثلاثية من دون رد في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات حملت توقيع كل من "محمود كهربا ، وثنائية حسين الشحات".

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وارتفع رصيد الأهلي بعد انتصار الأمس للنقطة 10 في وصافة الترتيب ، ليحجز بطاقة العبور رفقة صن داونز الجنوب أفريقي الذي تأهل متصدرًا.

ومن المقرر أن تجرى مراسم قرعة مرحلة الدور ربع النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية مساء يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة.

واكتمل عقد الأندية المتأهلة لربع

نهائي البطولة لتأتي على النحو التالي : الأهلي ، الترجي التونسي ، الرجاء المغربي ، الوداد المغربي ، سيبما التنزاني ، شباب بلوزداد الجزائري ، شبيبة القبائل الجزائري وصن داونز الجنوب أفريقي.

منافسو الأهلي ..

وباعتبار أن الأهلي تأهل إلى ربع النهائي عن وصافة المجموعة الثانية ، فإنه من المؤكد مقابلته لأحد متصدري المجموعات الأخرى ليضرب موعدًا مع الترجي التونسي أو الرجاء المغربي أو الوداد المغربي.



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