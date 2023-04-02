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موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق لمواجهة بلد الوليد  مساء اليوم الأحد على ستاد  سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 27 في .

 

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ترتيب ريال مدريد ويلد الوليد قبل المباراة

يحتل ريال مدريد وصافة ترتيب  الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة في جدول ترتيب  الدوري الإسباني ، فيما يحتل بلد الوليد المركز الخامس  عشر برصيد 28 نقطة .

 

قائمة ريال مدريد لمباراة بلد الوليد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين

تشواميني – داني سيبايوس.

خط الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ألفارو.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

  من المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة 4.15 مساء بتوقيت القاهرة ، 5.15 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و6.15 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد  وبلد الوليد

تذاع مباراة على قناة بي أن سبورت 1 بتعليق حفيظ دراجي .

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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