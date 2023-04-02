موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد مساء اليوم الأحد على ستاد سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 27 في الدوري الإسباني .

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ترتيب ريال مدريد ويلد الوليد قبل المباراة

يحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني ، فيما يحتل بلد الوليد المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة .

قائمة ريال مدريد لمباراة بلد الوليد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين

تشواميني – داني سيبايوس.

خط الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ألفارو.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

من المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة 4.15 مساء بتوقيت القاهرة ، 5.15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و6.15 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد

تذاع مباراة على قناة بي أن سبورت 1 بتعليق حفيظ دراجي .

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