فينيسيوس جونيور على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة بلد الوليد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة الفريق لمباراة بلد الوليد في المواجهة المرتقبة مساء اليوم على ستاد سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ27 في الدوري الإسباني .
اقرأ أيضًا.. بنزيما يرحب بتجديد تعاقده مع ريال مدريد
قائمة ريال مدريد لمباراة بلد الوليد
حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز.
خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – لوكاس فاسكيز.
خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني– داني سيبايوس.
خط الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ألفارو.
موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد
من المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة 4.15 مساء بتوقيت القاهرة ، 5.15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و6.15 مساء بتوقيت الإمارات .
لمزيد من الأخبار الرياضية .. اضغط من هنا