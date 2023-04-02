اخبار الرياضه

فينيسيوس جونيور على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة بلد الوليد

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني  لفريق ، عن قائمة الفريق  لمباراة  بلد الوليد  في المواجهة المرتقبة مساء اليوم على ستاد سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة  الـ27 في .

اقرأ أيضًا.. بنزيما يرحب بتجديد تعاقده مع ريال مدريد

قائمة ريال مدريد لمباراة بلد الوليد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني

– داني سيبايوس.

خط الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ألفارو.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

  من المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة 4.15 مساء بتوقيت القاهرة ، 5.15 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و6.15 مساء بتوقيت الإمارات .

لمزيد من الأخبار .. اضغط من هنا

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا