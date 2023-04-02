غيابات بالجملة لفريق بيراميدز قبل موقعه فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق بيراميدز لمواجهة فيوتشر مساء اليوم الأحد في المواجهة المرتقبة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأخيرة في كأس الكونفدرالية.

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قائمة فريق بيراميدز لمباراة فيوتشر

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - إسلام عيسى - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - هشام محمد- وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس

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موعد مباراة بيراميدز و فيوتشر في كأس

الكونفدرالية

من المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز وفيوتشر مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، و11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و12 مساء بتوقيت الإمارات.

غيابات فريق بيراميدز لمباراة فيوتشر

من المقرر أن يغيب عن فريق بيراميدز لمباراة فيوتشر 6 لاعبين عن المباراة في الفريق السماوي، شريف إكرامي والتونسي فخر الدين بن يوسف، والجنوب إفريقي فخري لاكاي، ومحمود دونجا، عبدالله مجدي ومحمد صادق

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