ضحية حادث سقوط المدرج .. الاتحاد السكندري يعلن وفاة مشجعه إسلام زكي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الاتحاد السكندري وفاة مشجع الفريق إسلام زكي على خلفية حادث صالة دكتور حسن مصطفى المغطاة، والتي استضافت مواجهة الفريق السكندري أمام الأهلي ديسمبر الماضي لحساب منافسات سوبر السلة.

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كانت إحدى المنصات داخل الصالة قد انهارت على المدرجات الجماهيرية لتتسبب في إصابات بالغة لعدد من المشجعين الأمر الذي أدى إلى إلغاء المباراة، عقب إسراع رجال الأمن والأطقم الطبية إلى المدرجات لمحاولة إسعاف الجماهير قبل أن تتواجد عربات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وخضع مشجع الاتحاد لعدد من العمليات الجراحية

منذ ديسمبر الماضي، قبل أن يدخل في غيبوبة كاملة حتى إعلان وفاته صباح اليوم.

نعي الاتحاد السكندري..

وتقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مع أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام النادي والأجهزة الفنية والإدارية وجماهير النادي بعبارات الحزن لإسلام زكي شهيد حادث مدرج صالة حسن مصطفى، داعين الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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