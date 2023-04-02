موعد مباراة وست هام يونايتد وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد وست هام يونايتد لمواجهة ساوثهامبتون مساء اليوم الأحد على ستاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ29 في الدوري الإنجليزي .

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ترتيب وست هام يونايتد وساوثهامبتون قبل المباراة

يدخل وست هام يونايتد مباراة ساوثهامبتون محتلا المركز التاسع عشر قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ، فيما يحتل ساوثامبتون المركز العشرين الأخير برصيد 23 نقطة .

تشكيل وست هام يونايتد المتوقع أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: جونسون، زوما، كيهرير، كريسويل.

خط الوسط: فورنالز، رايس، سوتشيك، دوانز.

خط الهجوم: سكاماكا، بووين.

موعد مباراة وست هام يونايتد و ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر ان تنطلق مباراة وست هام

القنوات الناقلة لمباراة وست هام يونايتد و ساوثهامبتون

يونايتد و ساوثهامبتون مساء اليوم الأحد الموافق 2 من شهر أبريل 2023 ، في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و5 مساء بتوقيت الإمارات .

تذاع مباراة وست هام يونايتد و ساوثهامبتون على قنوات بي أن سبورت القطرية على بريميوم 1 بتعليق المعلق محمد بركات.

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