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تشكيل نيوكاسل المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد في المواجهة المرتقبة  جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الـ29 في .

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تشكيل  نيوكاسل يونايتد المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير ، شار ، بوتمان ، دان بورن

خط الوسط: لونجستاف ، جيمارايش ، ويلوك

خط الهجوم: جاكوب ميرفي،أليسكندر إيساك، سانت ماكسيمين.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافاييل فاران، لوك شاو، تيريل مالاسيا.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، كاسيميرو، فريد.

خط الهجوم: أنتوني، فوتر فيجورست، ماركوس راشفورد

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

من المقرر ان يلتقي  مانشستر يونايتد بـ نيوكاسل مساء اليوم الأحد الموافق 2 من شهر أبريل 2023 ، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، والسادسة والنصف  مساء بتوقيت المملكة العربية ، والسابعة والنصف  مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد و نيوكاسل يونايتد

تذاع أحداث المباراة  على قنوات بي أن سبورت بريميوم 1 بتعليق  رؤوف خليف .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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