تشكيل نيوكاسل المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد في المواجهة المرتقبة جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الـ29 في الدوري الإنجليزي .

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تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير ، شار ، بوتمان ، دان بورن

خط الوسط: لونجستاف ، جيمارايش ، ويلوك

خط الهجوم: جاكوب ميرفي،أليسكندر إيساك، سانت ماكسيمين.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافاييل فاران، لوك شاو، تيريل مالاسيا.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، كاسيميرو، فريد.

خط الهجوم: أنتوني، فوتر فيجورست، ماركوس راشفورد

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

من المقرر ان يلتقي مانشستر يونايتد بـ نيوكاسل مساء اليوم الأحد الموافق 2 من شهر أبريل 2023 ، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، والسادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والسابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد و نيوكاسل يونايتد

تذاع أحداث المباراة على قنوات بي أن سبورت بريميوم 1 بتعليق رؤوف خليف .

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