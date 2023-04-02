تشكيل نيوكاسل المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد في المواجهة المرتقبة جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الـ29 في الدوري الإنجليزي .
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تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع أمام مانشستر يونايتد
حراسة المرمى: بوب
خط الدفاع: تريبير ، شار ، بوتمان ، دان بورن
خط الوسط: لونجستاف ، جيمارايش ، ويلوك
خط الهجوم: جاكوب ميرفي،أليسكندر إيساك، سانت ماكسيمين.
تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نيوكاسل
حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.
خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافاييل فاران، لوك شاو، تيريل مالاسيا.
خط الوسط: برونو فيرنانديز، كاسيميرو، فريد.
خط الهجوم: أنتوني، فوتر فيجورست، ماركوس راشفورد
موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي
من المقرر ان يلتقي مانشستر يونايتد بـ نيوكاسل مساء اليوم الأحد الموافق 2 من شهر أبريل 2023 ، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، والسادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والسابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات .
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد و نيوكاسل يونايتد
تذاع أحداث المباراة على قنوات بي أن سبورت بريميوم 1 بتعليق رؤوف خليف .
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