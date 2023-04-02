التشكيل المتوقع لمواجهة بيراميدز وفيوتشر بالكونفدرالية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة مصرية خالصة بالكونفدرالية ، يلتقي فريق بيراميدز نظيره فيوتشر على ملعب ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، لحساب منافسات الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ويخوض فريق بيراميدز اللقاء محتلاً الترتيب الثالث بالمجموعة برصيد 8 نقاط ، بينما يأتي فريق فيوتشر في صدارة الترتيب بـ 10 نقاط ويكفيه التعادل فقط لضمان العبور إلى الدور التالي من المنافسات.

فيما يأتي فريق اسكو دي كارا في الترتيب الرابع والأخير بالمجموعة من دون رصيد.

تشكيل الفريقين المتوقع ..

بيراميدز ..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي، على جبر، أسامة جلال، محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي،

رمضان صبحي، عبدالله السعيد، مصطفى فتحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل.

فيوتشر ..

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: باسم علي ، محمود رزق ، محمود مرعي ، جوزيف جوناثان.

خط الوسط: مهند لاشين ، كريم نيدفيد ،أيمن الصفاقسي ، محمد رضا ،عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ولحساب المجموعة ذاتها ، يواجه مساء اليوم فريق الجيش الملكي المغربي الذي يحتل الوصافة بـ 10 نقاط نظيره اسكو دي كارا.



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