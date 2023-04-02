الهلال السوداني يتقدم بشكوى ضد الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم نادي الهلال السوداني بشكوى رسمية ضد النادي الأهلي، يتهم فيها جماهير الأخير بهتافات عدايية ضده خلال وبعد اللقاء.

وفاز فريق الأهلي نظيره الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، أمس السبت، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقالت صحيفة “سبورتاق السودانية، إن مسؤولي نادي الهلال تقدموا بشكوى ضد النادي الأهلي إلى مراقب اللقاء، بسبب تعرض لاعبيه لهتافات عدائية من جماهير النادي الأهلي قبل انطلاق لقاء الأمس، وبالفعل دون المراقب شكوى نادي الهلال.

وأضافت الصحيفة، أنه وقعت مناوشات بين جماهير الأهلي وبدلاء

الهلال خلال اللقاء، ودون المراقب هذه الأحداث أيضا في تقريره.

وأشارت الصحيفة، أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، طالب جمهور ناديه بالهدوء، كما توجه إلى مراقب اللقاء وأخبره بأن بدلاء الهلال هم من يستفزون جماهير القلعة الحمراء.

وتأهل الأهلي مع صن داونز إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن المجموعة الثانية، بينما ودع الهلال والقطن الكاميروني البطولة .