الأهلي يوجه رسالة لجماهيره بشأن غرامة محمود كهربا

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة طمأنة للجماهير الحمراء بشأن تسديد غرامة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق، لصالح نادي الزمالك، في ظل تألقه الفترة الماضية.

وتألق محمود كهربا خلال مباراة الأهلي والهلال السوداني أمس السبت، حيث سجل الهدف الأول في اللقاء الذي انتهى بثلاثية نظيفة، لينجح الفريق الأحمر في التأهل رسميا لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

وقال العامري فاروق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت،: "أقول لجمهور الأهلي، لا تقلقوا الأمور ستكون طيبة بالنسبة لكهربا".

وأضاف نائب ئريس مجلس إدارة النادي الأهلي: "أود أن أبارك لمصر على عودة الجماهير مرة أخرى للمدرجات، علينا أن نحافظ على تلك الفرصة ونتجه لاستمرار تواجدهم، الرياضة من دون الجماهير تصبح بدون روح".

من جانبه، أكد أشرف عبد العزيز، محامي "كهربا"، بطريقة ساخرة عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، أن أموال الغرامة جاهزة لإرسالها لنادي الزمالك، قائلا: "صفقة القرن.. وسنرسل الدولارات بشاحنات فكة".

وفي وقت سابق، وقع "فيفا" عقوبة على كهربا بسبب فسخ التعاقد مع نادي الزمالك من طرف واحد وبالتالي سيدفع للفريق الأبيض ما يقارب 5 ملايين دولار.

وبعد رفع دعوى من قبل نادي الزمالك تقرر أن يقوم كهربا بدفع الغرامة كاملة لعدم تعرضه للإيقاف.