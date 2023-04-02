شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة كولر لأحمد عبد القادر عقب ثلاثية الأهلى فى الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عدة نصائح لأحمد عبد القادر لاعب الفريق عقب مباراة الهلال السوداني أمس، السبت، في دوري أبطال أفريقيا، وحرص المدير الفني على التحدث مع عبد القادر بسبب مشاعر الغضب التي أنتابت اللاعب عقب استبداله في الدقيقة 62 من مباراة الهلال.

وطالب كولر، عبد القادر بعدم الغضب نتيجة استبداله لأن هذه هي وجهة نظر الجهاز الفني وهو الأكثر دراية بمُجريات المباريات .

ودفع كولر بـ حسين الشحات بدلاً من عبد القادر في الدقيقة 62 من مباراة الهلال السوداني أمس التى أقيمت بإستاد القاهرة في ختام دور المجموعات وسط أكثر من 50 ألف مُشجع أهلاوي وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة سجل حسين الشحات منها هدفين وكان الثالث من نصيب كهربا.

وقال كولر أن جميع اللاعبين تقريباً يرغبون في الأستمرار في مثل هذه المباريات الكبيرة حتى نهايتها لكن المدرب يكون له وجهة نظر أخرى وهنا تختلف وجهات النظر والقرار في النهاية يكون في "يد" المدرب.

وأكد كولر أنه فضّل الأجتماع بأحمد عبد القادر عقب المباراة حتى لا يشعر بالأحباط بسبب تغييره وهذا يحدث مع أي لاعب تقريباً لأن مصلحة الفريق هي الأهم في النهاية ولابد أن يؤدي الجميع بنفس الروح والأصرار حتى يتحقق الفوز في النهاية.

وصعد الأهلي لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الكبير أمس على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة.