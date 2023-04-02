شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب إعلان مواعيد باقى مبارياته بالدورى بعد لقاء المصرى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب نادى الزمالك إعلان مواعيد باقى مبارياته فى جدول الدورى الممتاز، بعدما تم الكشف عن إقامة مواجهة الزمالك والمصرى الثلاثاء المقبل 4 / 4 / 2023 فى الأسبوع الـ22 باستاد برج العرب.
بينما تأجلت مباراة الزمالك وطلائع الجيش باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ23 بالدورى العام بسبب مشاركة الفريق الأبيض فى البطولة العربية.
وأكد عبد المقصود، أنه مستمر فى عمله بقيادة فريق الزمالك، برفقة حسين ياسر المحمدى وإسماعيل يوسف، لحين إعلان مجلس الإدارة عن المدير الفني الجديد الذى سيتولى مهمة القيادة الفنية، وبعدها سيرحل عن الجهاز الفني بشكل نهائي، مشيرًا إلى أنه تحت أمر النادى فى أى منصب أو مكان يحتاج لخدماته المرحلة المقبلة.
وكان الزمالك ودع دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا من الجولة الماضية، وأصبحت ترتيب المجموعة كالتالي.. في المقدمة، الترجي التونسي 10 نقاط، وفى المركز الثانى شباب بلوزداد 9 نقاط، وفى المركز الثالث الزمالك برصيد 7 نقاط، والمريخ السوداني فى المركز الأخير برصيد 5 نقاط.