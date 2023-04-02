شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصطفى يتوج بذهبية بطولة أستونيا للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج محمد مصطفى، لاعب منتخب المصارعة ، بالميدالية الذهبية فى منافسات بطولة أستونيا الدولية، محققا المركز الأول، وفاز محمد مصطفى بالذهبية بعد التغلب على لاعب أستونيا بنتيجة 5 /1.

من ناحية أخرى، تصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة التصنيف العالمى للعبة، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للمصارعة، واحتلت سمر حمزة المركز الأول فى وزن 76 ك فى منافسات النسائية، متقدمة على لاعبات تركيا والإكوادور والصين على الترتيب.

وكانت سمر حمزة قد تصدرت التصنيف العالمى للعبة الشهر الماضى لتدخل التاريخ مجددا بعد أن توجت بميداليات بطولة العالم.

وجاءت سمر حمزة فى قمة التصنيف تليها لاعبة تركيا ثم أستونيا واليابان، كانت سمر حمزة توجت بفضية بطولة العالم الماضية والتى أقيمت الشهر الماضى، وكذلك ميدالية برونزية عام 2021 لتكون أول لاعبة تتوج يفضية ببطولات العالم.