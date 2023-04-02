المنافسون المحتملون لـ الأهلي في دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهلت ثمانية أندية إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022 - 2023، آخرها النادي الأهلي.

وكان دور المجموعات قد ضم 16 فريقًا قُسّمت لـ4 مجموعات مع تأهل فريقين من كل مجموعة لدور الثمانية.

وتصدرت 4 أندية المجموعات الأربعة، وهي: صن داونز الجنوب إفريقي، الرجاء البيضاوي المغربي، الوداد المغربي والترجي التونسي.

كما تأهلت 4 أندية في الوصافة، وهي: الأهلي المصري، سيمبا التنزاني، شبيبة القبائل الجزائري وشباب بلوزداد الجزائري.

ويلتقي المتصدرون مع أصحاب المركز الثاني، بشرط ألا يتواجه فريقان كانا في نفس المجموعة. كما تلعب مباراة الإياب على أرض الفرق المتصدرة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام أحد أندية الصدارة، باستثناء صن داونز الجنوب إفريقي، الذي تواجد مع المارد الأحمر في نفس المجموعة بدور المجموعات.

وسيواجه الأهلي في دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الرجاء أو الوداد أو الترجي.

وستجرى قرعة دوري أبطال أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة، لتحديد مواجهات الدور ربع النهائي في البطولة.