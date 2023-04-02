شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تغادر إلى لندن للمشاركة فى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، صباح اليوم الأحد، إلى لندن، للمشاركة فى بطولة بريطانيا المفتوحة.

وتفصلنا أيام قليلة عن انطلاق واحدة من أعرق بطولات الاسكواش، وهى بطولة بريطانيا المفتوحة، التى تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 170 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



نور الشربيني

وتعتبر البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، هي حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، فيما يحمل النيوزيلندي بول كول لقب آخر نسخة أيضاً من البطولة عن منافسات الرجال.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات، وحافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع رقم 52 على التوالى.

بينما استقرت نور الشربينى لاعبة سبورتنج فى التصنيف الثالث، وهانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة فى المركز الثانى للمرة الأولى فى تاريخها.

وجاء تصنيف السيدات كالتالى..

واصلت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمى، وجاء ترتيب باقى اللاعبات كالتالى.. هانيا الحمامى فى المركز الثانى، نور الشربينى فى المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج فى المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحى فى المركز الخامس، نور الطيب فى المركز السادس، أوليفيا فيتشر فى المركز السابع، الإنجليزية سارة جان بيرى فى المركز الثامن، روان العربى فى المركز التاسع، جورجينا كيندى فى المركز العاشر.