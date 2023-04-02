شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم بيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية قبل مواجهة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة مثير تجمع بيراميدز وفيوتشر فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أوقعت القرعة بيراميدز وفيوتشر فى مجموعة واحدة برفقة الجيش الملكي المغربي وإسكو دي كارا التوجولي.

وتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وفى المركز الأخير فريق إسكو دي كارا دون نقاط.

ونستعرض مشوار الفريقين خلال النسخة الحالية وصولا إلى دور المجموعات:

مشوار بيراميدز في الكونفدرالية

دور الـ 32 الأول

بيراميدز وهلال الساحل السوداني

2/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب

7/0 لبيراميدز في مباراة العودة

دور الـ 32 مكرر

بيراميدز وفريق نيجيليك النيجري

1/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب

3/0 لبيراميدز في مباراة العودة. دور المجموعات الجولة الأولى: التعادل مع الجيش الملكي المغربي 2/2 بالقاهرة الجولة الثانية: التعادل مع فيوتشر 1/1 الجولة الثالثة: الفوز على إسكو دي كارا: 1/0 الجولة الرابعة: الفوز على إسكو دي كارا 4/1

الجولة الخامسة: الهزيمة أمام الجيش الملكي 1/0

مشوار فيوتشر بالكونفدرالية دور الـ 64

ـ فيوتشر و فريق بول الأوغندي:

0/0 في مباراة الذهاب

1/0 لفيوتشر في مباراة العودة

ـ دور الـ 32 الأول

فيوتشر وكالون السيراليوني

2/0 لفيوتشر في مباراة الذهاب

4/0 لفيوتشر في مباراة العودة

ـ دور الـ 32 التكميلي

فيوتشر وبريميرو دي أوجستو الأنجولي

وتعادل الفريقان 1/1 مباراة الذهاب

تعادل الفريقان 1/1 في مباراة العودة