شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم بيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية قبل مواجهة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر
ونستعرض مشوار الفريقين خلال النسخة الحالية وصولا إلى دور المجموعات:
مشوار بيراميدز في الكونفدرالية
دور الـ 32 الأول
بيراميدز وهلال الساحل السوداني
2/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب
7/0 لبيراميدز في مباراة العودة
دور الـ 32 مكرر
بيراميدز وفريق نيجيليك النيجري
1/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب
الجولة الأولى: التعادل مع الجيش الملكي المغربي 2/2 بالقاهرة
الجولة الثانية: التعادل مع فيوتشر 1/1
الجولة الثالثة: الفوز على إسكو دي كارا: 1/0
الجولة الرابعة: الفوز على إسكو دي كارا 4/1
الجولة الخامسة: الهزيمة أمام الجيش الملكي 1/0مشوار فيوتشر بالكونفدرالية دور الـ 64
ـ فيوتشر و فريق بول الأوغندي:
0/0 في مباراة الذهاب
1/0 لفيوتشر في مباراة العودة
ـ دور الـ 32 الأول
فيوتشر وكالون السيراليوني
2/0 لفيوتشر في مباراة الذهاب
4/0 لفيوتشر في مباراة العودة
ـ دور الـ 32 التكميلي
فيوتشر وبريميرو دي أوجستو الأنجولي
وتعادل الفريقان 1/1 مباراة الذهاب
تعادل الفريقان 1/1 في مباراة العودة
الجولة الأولى: الفوز على إسكو دي كارا 3/0 اعتبارياً
الجولة الثانية: التعادل مع بيراميدز 1/1
الجولة الثالثة: الهزيمة أمام الجيش الملكي 2/0
الجولة الرابعة: الفوز على الجيش الملكي 2/0
الجولة الخامسة: الفوز على إسكو دي كارا 3/0