شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجمك.. عماد متعب "ملك السعادة للأهلاوية فى الدقيقة 90" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ونائب رئيس رابطة الأندية المحترفة، تاريخاً حافلاً بالإنجازات والبطولات. قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف الجميلة التي توجته ملك للدقائق القاتلة، حيث استطاع هز شباك منافسيه مع الأهلى والفراعنة فى أصعب أوقات المباريات، وأشهرها على الإطلاق هدفه في سيوى سبورت الإيفوارى الذى منح المارد الأحمر لقب الكونفدرالية في الثوانى الأخيرة وهدفه في مرمى منتخب الجزائر الذى منح الفراعنة فرصة لعب مباراة فاصلة للصعود لكأس العالم قبل أن يخسرها المنتخب.

انتقل عماد متعب لناشئى الأهلى عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وصعد للفريق الأول فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة 3 نوفمبر 2003, وهو مواليد 20 فبراير 1983 في بلبيس الشرقية.

وتوج عماد متعب بـ25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية وتوج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.

كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة، وساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

ويحرص دائما عماد متعب نجم منتخب مصر السابق والنادى الأهلى على قضاء أوقات ممتعة مع عائلته المكونة من زوجته ملكة جمال مصر سابقا يارا نعوم و أبنتيه تمارا و سيلين .

ونجد دائما عماد متعب يستغل الإجازات فى النزهات الأوروبية و مشاركة جمهوره هذه اللحظات عبر السوشيال ميديا ويعد عماد متعب من أبرز النجوم اللذين يقدسون الحياة العائلية و الحرص على إستغلال الأجارات بصحبة العائلة .