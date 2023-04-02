شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المباريات فى الأهلى تبدأ ترتيبات نهائي كأس مصر أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة المباريات بالنادى الأهلى الترتيب لمباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، والمقرر إقامتها فى التاسعة والربع مساء الاثنين 10 أبريل 2023، باستاد القاهرة الدولي.

وتعقد لجنة المباريات بالنادى الاهلى سلسلة اجتماعات مكثفة لمناقشة العديد من الجوانب الخاصة بالمباراة الهامة تبدأ التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وفى مقدمتها الأمن و«الأفريقية» و«تذكرتي» و«استادات»، للترتيب والتجهيز لكافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة التي يتطلع الاهلى للفوز بها لإعتلاء منصة التتويج بكأس مصر.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

ويطمح بيراميدز أن يحقق أول بطولة عبر تاريخه، فى حين يسعى الأهلي لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.

وأخطر اتحاد الكرة الأهلي وبيراميدز بتسديد مبلغ 40 ألف دولار على من يرغب في الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لمباراة نهائي الكأس.