شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الطلائع فى مباراة حسم الصعود لقبل نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق سلة الزمالك رجال، نظيره طلائع الجيش في الجولة الخامسة من مباريات ربع نهائي دورى السلة BEST OF 5 ، والتي تحسم الفريق الصاعد لنصف نهائي البطولة.

وتساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بربع نهائي دورى السلة best of 5 حيث فاز كل من الفريقين فى مباراتين وخسر مثلها، وبالتالي يخوضا المباراة الخامسة الفاصلة لحسم الفريق الصاعد لنصف النهائي.

وفاز الزمالك فى أول وثانى مباراة، بينما خسر فى الثالثة والرابعة فتم اللجوء إلى خوض المباراة الخامسة.

وكان الأهلى والاتحاد وسموحة قد صعدا لنصف النهائي، بينما يتبقى فريق من الزمالك أو طلائع الجيش، وتقام مباريات نصف النهائي ايام 6 و 8 و 10 و 12 و 13 ابريل الجارى .