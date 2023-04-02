مانشستر سيتي يرد على هتافات جماهيره أمام ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي مانشستر سيتي عن ردود أفعاله إزاء هتافات الجماهير المتعلقة بكارثة هيلزبره خلال فوز الفريق على ضيفه ليفربول 4 - 1 السبت الماضي بالدوري الإنجليزي البريميرليج.

ورددت الجماهير الهتافات المتعلقة بكارثة هيلزبره خلال الشوط الأول من المباراة.

وقال مانشستر سيتي في بيان: مانشستر سيتي يشعر بخيبة أمل لسماع هتافات غير مناسبة من جانب جماهير أصحاب الأرض خلال المباراة.

وأضاف: نأسف لأي إهانة قد تكون سببتها هذه الهتافات وسنواصل العمل مع مجموعات

المشجعين والمسؤولين من كلا الناديين للقضاء على الهتافات البغيضة الخاصة بهذه المباراة.

ووقعت كارثة هيلزبره، وهي حادثة تدافع ودهس بين الجماهير في 15 أبريل 1989 في ملعب هيلزبره، خلال مباراة نوتينجهام فورست أمام ليفربول ضمن الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وراح ضحيتها 96 شخصا.