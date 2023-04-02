الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - اكتمل عِقد الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات والتي شهدت فوز الأهلي على الهلال السوداني ولحاقه بالدور التالي.

ضياء-السيد-أتمنى-مواجهة-الأهلي-للوداد-في-ربع-نهائي-دوري-الأبطال

وتأهل الأهلي كوصيف المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات برصيد 10 نقاط مع صن داونز الجنوب أفريقي الذي تصدر المجموعة برصيد 14 نقطة.

وجاءت الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي كالتالي الوداد الرياضي المغربي، وشبيية القبائل الجزائري، وماميلودي صن

داونز الجنوب إفريقي، والأهلي المصري، الرجاء المغربي، وسيمبا التنزاني والترجي التونسي، وشباب بلوزداد الجزائري.

وينتظر الأهلي قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستضعه في مواجهة مع أحد الفرق المتصدرة للمجموعات الأولى والثالثة والرابعة وهم الوداد المغربي والرجاء المغربي والترجي التونسي.