ميدو: 800 ألف جنيه تكلفة المباراة الواحدة على الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تكلفة المباريات على الأهلي والزمالك تصل إلى 800 ألف

جنيه في المباراة الواحدة.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إذا أردنا أن يحقق الأهلي أو أي فريق مصري الفوز على أي فريق، فيجب أن تمتلئ المدرجات مثلما كان الحال في مباراة الأهلي والهلال".

وأضاف: "أتمنى عودة الجماهير بأعداد أكبر تصل إلى 20 ألف بعد مشهد مباراة الأهلي والهلال"، واختتم: "تكلفة المباريات على الأهلي والزمالك في المباراة الواحدة تصل إلى 800 ألف

جنيه".

وحقق الأهلي الفوز على الهلال السوداني بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد القاهرة الدولي وحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 أبريل على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.