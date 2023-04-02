ضياء السيد: أتمنى مواجهة الأهلي للوداد في ربع نهائي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ضياء السيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه يتمنى مواجهة الأهلي لنظيره الوداد المغربي في ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الترجي التونسي فريق قوي، والوداد والرجاء الثنائي حقق نتائج جيدة".

وأضاف: "أتمنى مواجهة الأهلي للوداد المغربي في ربع نهائي دوري الأبطال والأمر لا يتعلق بالانتقام"، واختتم: "نتمنى كل

التوفيق للفرق المصرية بأكملها وليس الأهلي فقط، لمصلحة منتخبنا".

وحقق الأهلي الفوز على الهلال السوداني بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد القاهرة الدولي وحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.