ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الخليج

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الهلال على الخليج بهدفين دون رد، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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وجاء هدفي الهلال بتوقيع المهاجم النيجيري أوديون إيجالو في الدقيقتين 39، 90 من عمر المباراة.

ويحتل الهلال المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 42 نقطة من 12 انتصارات

وستة تعادلات وهزيمتين.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة ويلاحقه النصر بفارق نقطة واحدة في المركز الثاني ويحتل الشباب المركز الثالث برصيد 44 نقطة.