ميدو: الزمالك حسم تعاقده مع خليفة فيريرا.. وهذا موقفه من مباراة المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن نادي الزمالك حسم لتعاقده مع مدير فني أجنبي قوي لخلافة جيسوالدو فيريرا.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك تعاقد مع مدير فني أجنبي قوي وسيأتي بجهازه الفني".

وأضاف: "من الصعب لحاق المدير الفني الجديد بمباراة المصري".

واختتم: "أوجه أشكر لأحمد عبد المقصود، وكامل

أفراد الجهاز الفني للزمالك، الناس دي شغالة وعارفين إنهم ممكن يمشوا".

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 أبريل على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.