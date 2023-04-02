مروان عطية: الفوز على الهلال بوابة الأهلي للمنافسة على اللقب

ياسر رشاد - القاهرة - قال مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفوز الذي حققه الفريق على حساب الهلال السوداني في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يمثل خطوة في مشوار المنافسة على اللقب.

وأوضح أن الفريق كان لديه إصرار كبير على تحقيق الفوز من أجل تصحيح المسار واستكمال المشوار الإفريقي، خاصة أن الفريق واجه ظروفًا صعبة خلال المباريات السابقة، وكان من المهم تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

وأشار اللاعب إلى أن الجهاز الفني نجح في تحضير الجميع بالشكل المناسب للمباراة،

وأن دعم الجماهير في مدرجات استاد القاهرة كان له تأثير كبير في الأداء الذي ظهر به الجميع خلال اللقاء، متمنيًا أن يستمر تواجدهم بقوة لدعم الفريق خلال المباريات القادمة.

وشدد مروان عطية على أن الجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز في كل البطولات، وختام الموسم على أفضل ما يكون.