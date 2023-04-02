موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الأهلي لربع النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التأهل إلى ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه الكبير على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة من دور المجموعات.

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وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد إجراء قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023، بعد انتهاء دور المجموعات من البطولتين مطلع الأسبوع المقبل.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الهلال السوداني بثلاثة أهداف من دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي في ختام

دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

منح محمود كهربا أفضلية للأهلي بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 25، ثم أضاف حسين الشحات الثاني والثالث في الدقيقتين 64، 81 من عمر المباراة.

وتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا برصيد 14 نقطة لينتقل بذلك إلى دور ربع النهائي، بجانب الأهلي الذي تأهل كوصيف مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق النتائج المباشرة مع الهلال السوداني.