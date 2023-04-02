شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المقصود يرهن الرحيل عن الزمالك بإعلان المدير الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رهن أحمد عبد المقصود، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي رحل عن القيادة الفنية، بالتراضي، تواجده على رأس القيادة الفنية بالإعلان عن المدير الفني الجديد الذى سيحل محل فيريرا.

وأكد عبد المقصود أنه مستمر فى عمله بقيادة فريق الزمالك، برفقة حسين ياسر المحمدى وإسماعيل يوسف، لحين إعلان مجلس الإدارة عن المدير الفني الجديد الذى سيتولى مهمة القيادة الفنية، وبعدها سيرحل عن الجهاز الفني بشكل نهائي، مشيرًا إلى أنه تحت أمر النادى فى أى منصب أو مكان يحتاج لخدماته المرحلة المقبلة.

وخاض الزمالك تدريباته الجماعية أمس، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لخوض لقاء المصري المقرر لها الثلاثاء المقبل 4 أبريل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد تحقيق الفوز على المريخ السودانى بنتيجة 4 / 3 فى المباراة التى جمعتهما، مساء، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك ودع دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا من الجولة الماضية، وأصبحت ترتيب المجموعة كالتالي.. في المقدمة، الترجي التونسي 10 نقاط، وفى المركز الثانى شباب بلوزداد 9 نقاط، وفى المركز الثالث الزمالك برصيد 7 نقاط، والمريخ السوداني فى المركز الأخير برصيد 5 نقاط.