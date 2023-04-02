شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يحسم موقف محمود متولى من مباراة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الطبي للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة موقف محمود متولى مدافع الفريق من مباراة غزل المحلة، المقرر لها التاسعة والربع مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويغيب محمود متولى عن مباريات الأهلى الفترة الأخيرة بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

وفضل طبيب الاهلى منح محمود متولى فرصة كاملة لاستعادة فورمته الفنية والبدنية وذلك خوفاً من الاستعجال وخسارة اللاعب لفترة أطول، لذا سيتم التمهّل فى حسم مصير محمود متولي من المشاركة في المباريات المقبلة لاسيما أن هناك مُتسعاً من الوقت للبت فى موقف اللاعب من التواجد فى تشكيلة المارد الأحمر للمشاركة في مباراة غزل المحلة.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى صفحة مباراة الهلال السودانى التي أقيمت مساء أمس السبت على ستاد القاهرة الدولى في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون العرب في أخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لإستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.