شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبيراميدز وفيوتشر فى الجولة الأخيرة من مجموعات الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق بيراميدز نظيره فيوتشر فى مواجهة تكسير عظام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقام مباراة بيراميدز وفيوتشر فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي، ويكفي فيوتشر التعادل فقط لحسم التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية، بينما لا يوجد بديل أمام بيراميدز عن الفوز.

موعد مباراة فيوتشر وبيراميدز

وتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق إسكو دي كارا بدون نقاط.





التشكيل المتوقع لفيوتشر

من المتوقع أن يخوض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: جنش في حراسة المرمى، الدفاع: باسم علي – محمود رزق – محمود مرعي – جوزيف نجويم، الوسط: مهند لاشين – غنام محمد - كريم نيدفيد – ناصر ماهر - محمد رضا "بوبو". الهجوم: مروان محسن.





التشكيل المتوقع لبيراميدز

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي، خط الوسط: محمود دونجا - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمد حمدي، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.