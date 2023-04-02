شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تجهز تقرير فيريرا لعرضه على المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجهز إدارة الكرة بنادى الزمالك التقرير الفنى الذى أعده البرتغالى فيريرا عن كل ما يخص الفريق الكروى قبل الرحيل، من أجل عرضه على المدير الفني الجديد الذى سيتم التعاقد معه، من أجل الاطلاع عليه، والوقوف على النقاط التى ذكرها "البروفيسور" فى تقريره وتحتاج لعلاج سريع حتى يتم تصحيح الأخطاء وعودة الفريق للطريق الصحيح.

واستقرت إدارة الزمالك بشكل كبير علي ملامح الجهاز الفني الأجنبي الجديد الذي سيتولي مهمة قيادة الفريق، خلفًا لجوسفالدو فيريرا الذي رحل عن القيادة الفنية بالتراضي بعد سلسلة من سوء النتائج التى صاحبت الفريق الفترة الأخيرة.

ومازال الزمالك فى المرحلة الأخيرة من حسم المدير الفني الجديد الذي سيتولي المهمة خلفًا لفيريرا، حيث يستمر أحمد عبد المقصود علي رأس القيادة الفنية بشكل مؤقت لحين حسم التعاقد مع الأجنبي الجديد.

ومن المنتظر أن يصبح الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك مكونا من مدير فنى أجنبى، ومساعد أجنبى، ويعاونه مساعدان مصريان، بالإضافة لمدرب حراس ومدرب أحمال أجنبيان، مع مدير كرة مصرى.