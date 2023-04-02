شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل انطلاق الجولة الـ"23" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً، الاثنين، منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة. وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

أحمد الشيخ غزل المحلة 10 مابولولو الاتحاد السكندري 9 أحمد سيد زيزو الزمالك 8 رمضان صبحي بيراميدز 7 رزقي حمرون فاركو 7 أحمد ياسر ريان سيراميكا 6 رفيق كابو إنبي 6 جوزيف أوشايا المقاولون 5 حسام حسن سموحة 5 محمد حمدي بيراميدز 5 محمد شريف الأهلي 5 فاجري لاكاي بيراميدز 5 كريم بامبو البنك الأهلي 5 عبد الرحمن خالد المقاولون 5 مصطفى فتحي بيراميدز 5 مروان حمدي المصري 5

ترتيب هدافى الدوري المصريالقناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

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