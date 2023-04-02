شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشترط توثيق عقود مدربي القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط اتحاد الكرة توثيق عقود مدربي أندية القسم الثاني للسماح لهم بالعمل بعد شهر رمضان المعظم، وذلك للقضاء على ظاهرة تدوير المدربين.

فيما استأنفت اللجنة الفنية باتحاد الكرة أمس، السبت، الدورة الثانية من الدبلومة الأفريقية A بعد أسبوعين من التطبيقات العملية للمشاركين فى أنديتهم وكتابة تقارير وتنفيذ عدد 12 ساعة تدريبية تم توثيقها وتسجيلها علي نماذج أعدها الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة ، وهي تدخل ضمن تقييم المدربين وسوف تستمر الدورة الثانية من السبت 1 / 4 / 2023 حتي السبت 8 / 4.

ووافق الاتحاد الأفريقي "كاف" على مقترح تعديل الجدول ليتضمن اليوم 6 ساعات، وكل دورة 8 أيام، بإجمالي 48 ساعة بدلا من 8 ساعات لمدة 6 أيام حتي يستطيع المدربون حضور تدريبات فرقهم وايضا بمناسبة شهر رمضان فتبدأ المحاضرات من 8 صباحا حتى 2 ظهرا.

ويلقي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، محاضرة اليوم عن استراتيجيات بناء الفريق من الساعه العاشره صباحا إلى الثانية عشرة ظهراً، ومن الثامنة صباحا، يتحدث الدكتور جمال محمد على عن طرق تنفيذ خطط اللعب.