شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام غزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، صفحة مباراة الهلال السودانى التى أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريبات استشفائية اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.