شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الداخلية على مائدة طارق العشري فى فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف طارق العشرى، المدير الفني لفاركو، على دراسة مباريات الداخلية فى الدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته فى المسابقة المحلية بحثاً عن انتصار جديد للبرتقالى.

ويسير طارق العشرى بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف، ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح وأخيراً تعادل سلبياً مع أسوان بالدوري.

ويستعد فاركو لمواجهة الداخلية المقرر لها التاسعة والربع مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري على ستاد السويس الجديد

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.