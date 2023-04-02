شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر فى الجولة الأخيرة لمجموعات الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق فيوتشر ضيفاً على بيراميدز في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

موعد مباراة فيوتشر وبيراميدز



ترتيب المجموعة قبل مواجهة بيراميدز وفيوتشر تقام مباراة بيراميدز وفيوتشر فى العاشرة مساء اليوم الأحد، باستاد الدفاع الجوي، ويكفي فيوتشر التعادل فقط لحسم التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية بينما لا يوجد بديل أمام بيراميدز عن الفوز.ترتيب المجموعة قبل مواجهة بيراميدز وفيوتشر

انقلبت موازين المجموعة الثالثة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تضم فيوتشر، بيراميدز، الجيش الملكي المغربي، وإسكو دي كارا التوجولي، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قرار رسميا، باحتساب نتيجة ذهاب مباراة فيوتشر وإسكو كارا لصالح فيوتشر، باعتباره فائزا بثلاثية نظيفة بعدما كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك بعدما خالف بطل توجو لوائح الكاف وأشرك لاعبا موقوفا خلال المباراة، لتحتسب النتيجة بهزيمته وتغريمه 10 آلاف دولار.

بناءً على قرار الكاف، أعيد ترتيب المجموعة الثالثة، ليتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق إسكو دي كارا بدون نقاط.