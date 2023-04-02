عين الهلال على الأرجنتيني إيكاردي مهاجم غلطة سراي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسعى إدارة نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلى التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، المعار من باريس سان جيرمان إلى غلطة سراي حتى نهاية الموسم الحالي وذلك بحسب تقارير صحيفة «milliyet» التركية.

ويستعد الهلال لتقديم عرض كبير يفوق راتب إيكاردي الحالي، والذي تقدر قيمته بـ7.5 ملايين يورو سنويا، ووفقا لتقارير صحفية تركية، فإن «الزعيم» سيجد منافسة قوية على ضم اللاعب الأرجنتيني من جانب ناديي روما وميلان الإيطاليين.

وانضم إيكاردي إلى باريس سان جيرمان صيف 2020، قادما من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة إعارة، تحولت بعد ذلك إلى انتقال نهائي، وخلال 92 مباراة خاضها بقميص الباريسيين، تمكن اللاعب صاحب الـ29 عاما من تسجيل 38 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

وخرج إيكاردي تماما من حسابات مدرب باريس سان جيرمان، الفرنسي كريستوف غالتييه، لينضم إلى غلطة سراي الصيف الماضي، في محاولة للحصول على دقائق لعب أكثر، حسب ما أشار إليه محللون.

وخلال مسيرته الحالية مع غلطة سراي، خاض إيكاردي 14 مباراة في بطولة الدور ي التركي، وأحرز 9 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.